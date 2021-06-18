İrem Derici’nin bikinili dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Kısa sürede gündem oldu herkes onu konuştu

İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan İrem Derici, şimdi ise dans şovuyla çok konuşuldu. İrem Derici, bikinisiyle Edis'in Martılar şarkısı eşliğinde dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Derici'nin 'Koy ver gitsin' notuyla yayınladığı videoya meslektaşı Edis de kayıtsız kalmadı. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o videosu…

18.06.2021 01:08 - Son Güncelleme: 18.06.2021 01:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





