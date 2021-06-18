Didem Soydan'dan çarpıcı açıklamalar! “Bu durumdan utanıyorum” dedi kötü alışkanlığını ilk kez itiraf etti
Didem Soydan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bu durumdan utanıyorum" dedi… Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ile aşkına doludizgin devam eden model Didem Soydan, katıldığı bir fuar açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşk hayatından ser verip sır vermeyen ünlü model, güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada kötü alışkanlığını ilk kez itiraf etti. Kötü alışkanlığından dolayı utandığını dile getiren Soydan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Didem Soydan'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…
18.06.2021 00:35
- Son Güncelleme: 18.06.2021 00:35
Bir fuarın açılış gününde sahne alan ünlü model Didem Soydan, kendisine ilişkin açıklamalar yaptı ancak aşk hayatından ser verip sır vermedi.
Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yanan Soydan, kötü alışkanlığı hakkında şunları söyledi: "Sigara içtiğim için utanıyorum.
Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigaraya bırakırsam benden iyisi yok"
"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"
Didem Soydan, "Sosyal medyada hakkınızda olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" Sorusuna ise şöyle karşılık verdi:"6 yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum, o yüzden benim için hiç bir önemi yok"
Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, özel hayatı hakkındaki soruları ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız" diyerek geçiştirdi.