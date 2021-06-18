Didem Soydan'dan çarpıcı açıklamalar! “Bu durumdan utanıyorum” dedi kötü alışkanlığını ilk kez itiraf etti

Didem Soydan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bu durumdan utanıyorum" dedi… Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ile aşkına doludizgin devam eden model Didem Soydan, katıldığı bir fuar açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşk hayatından ser verip sır vermeyen ünlü model, güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada kötü alışkanlığını ilk kez itiraf etti. Kötü alışkanlığından dolayı utandığını dile getiren Soydan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Didem Soydan'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…

18.06.2021 00:35 - Son Güncelleme: 18.06.2021 00:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





