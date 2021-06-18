Serdar Ortaç’a haciz şoku! Seçil Gür’den ayrılan şarkıcıya bir darbe de eski eşi Chloe Loughnan'dan geldi

Eski eşinin evine haciz koydurduğunu da sözlerine ekleye Ortaç, Chloe'ye şöyle sitem etti: "İlk başlarda sorun yaratmıyordu ama sonradan coştu. Ben de parası kalmaz. Chloe'ye 600 bin lira kalmış ama ödeyeceğiz. İnsanlar böyle; yapacak bir şey yok"