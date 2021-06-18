Serdar Ortaç’a haciz şoku! Seçil Gür’den ayrılan şarkıcıya bir darbe de eski eşi Chloe Loughnan'dan geldi
Serdar Ortaç'a haciz şoku! Geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını doğrulayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ortaç, 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz koydurdu söyledi. "İlk başlarda sorun yaratmıyordu ama sonradan coştu" diyen ünlü şarkıcı, eski eşine sitem etti. İşte detaylar…
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geride bıraktığımız gün Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serdar Ortaç, borçlarının tamamen bittiğini sadece eski eşi Chloe'ye ödediği nafakanın kaldığını ancak artık kendisini zorladığını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Serdar Ortaç'ın 2014'te evlenip 2019'da boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, ünlü şarkıcının nafaka ödemediğini belirterek "Canı sağ olsun" demişti. Chloe Loughnan, şöyle konuşmuştu: "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun"