İrem Derici yatak odasından paylaştı! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçti herkes onu konuştu “Buralar alev aldı”

İrem Derici sezonu açtı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti… Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, siyah bikinisiyle yatak odasında verdiği pozla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Düzgün fiziğiyle 'Yaza hazırım' mesajı veren ünlü şarkıcının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri, Derici'ye "Buralar alev aldı" yorumunda bulundu. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

18.05.2021 21:28 - Son Güncelleme: 18.05.2021 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





