İrem Derici yatak odasından paylaştı! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçti herkes onu konuştu “Buralar alev aldı”
İrem Derici sezonu açtı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti… Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, siyah bikinisiyle yatak odasında verdiği pozla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Düzgün fiziğiyle 'Yaza hazırım' mesajı veren ünlü şarkıcının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri, Derici'ye "Buralar alev aldı" yorumunda bulundu. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
18.05.2021 21:28
- Son Güncelleme: 18.05.2021 21:28
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Derici, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Buralar alev aldı" yorumu yapıldı. İrem Derici ise kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafına "Kalkan'da şeftalilerimi dışarı çıkardım" notunu düştü.
Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan İrem Derici'nin boyu ise merak konusu oldu. İşte başata siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen İrem Derici olmak üzere ünlülerin boyları…
KENAN İMİRZALOĞLU - 192 CM