Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin’i sinirlendiren soru! “Böyle saçma şeylere gerek yok” dedi sert çıktı

Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin'i sinirlendiren soru! Rol aldıkları dizide başrolü paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, haklarında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Hande Erçel'in bu süreçte adı iş insanı Muratcan Akdoğan'la anılmıştı. Erçel konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken dizideki partneri Kerem Bürsin ile tatil için Maldivlere gitmişti. İkili, tatil dönüşü ise el ele görüntülenmişti. Görüntülerin ardından aşklarını itiraf eden ünlü çiftten Kerem Bürsin trafikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncu, Muratcan Akdoğan'ı duyunca sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar…

18.05.2021 20:55 - Son Güncelleme: 18.05.2021 20:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





