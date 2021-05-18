Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin’i sinirlendiren soru! “Böyle saçma şeylere gerek yok” dedi sert çıktı
Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin'i sinirlendiren soru! Rol aldıkları dizide başrolü paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, haklarında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Hande Erçel'in bu süreçte adı iş insanı Muratcan Akdoğan'la anılmıştı. Erçel konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken dizideki partneri Kerem Bürsin ile tatil için Maldivlere gitmişti. İkili, tatil dönüşü ise el ele görüntülenmişti. Görüntülerin ardından aşklarını itiraf eden ünlü çiftten Kerem Bürsin trafikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncu, Muratcan Akdoğan'ı duyunca sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar…
18.05.2021 20:55
- Son Güncelleme: 18.05.2021 20:57
Rol aldıkları dizinin başrolünü üstlenen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, sezon finalinin ardından soluğu Maldivler'de almıştı. İkili, tatil dönüşü ise el ele kameralara takılmıştı.
İkili, aşkı belgeleyen görüntülerin ardından peş peşe itirafta bulunmuş ve sosyal medya hesaplarında ilan-ı aşkta bulunmuştu.
Aşklarına tam gaz devam eden ikiliden Kerem Bürsin, trafikte kameralara takıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bürsin, bir dönem Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Muratcan Akdoğan'ın ismini duyunca sinirlerine hakim olamadı.
Kerem Bürsin'e, Hande Erçel'in yakın zamanda iş insanı Muratcan Akdoğan'la aşk haberlerinin çıktığı hatırlatılması üzerine "Hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an beraberiz ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.
İLK İTİRAF HANDE ERÇEL'DEN
Set çıkışı kameralara yansıyan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile el ele görüntülenmelerini hatırlatan basın mensuplarının hayırlı olsun dileklerine "Teşekkür ederim her şey çok güzel" şeklinde karşılık vermişti.