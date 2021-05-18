Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Yonca’sı Yonca Evcimik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Herkes tek bir şeyi merak etti
Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Yonca'sı Yonca Evcimik yıllar öncesinden paylaştı! Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'de Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Bir fan hesabının paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Evcimik, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla takipçilerini adeta büyüledi. İşte Yonca Evcimik'in takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü o paylaşım…
18.05.2021 22:22
- Son Güncelleme: 18.05.2021 22:22
Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Evcimik, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, bir fan sayfasının paylaşımını kendi hesabında yayınladı. Yıllar öncesine ait siyah mini elbiseli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Evcimik, sosyal medyada adete nostalji rüzgarı estirdi.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yonca Evcimik'in yaşı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Yonca Evcimik olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…
Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986