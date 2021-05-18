Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Yonca’sı Yonca Evcimik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Herkes tek bir şeyi merak etti

Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Yonca'sı Yonca Evcimik yıllar öncesinden paylaştı! Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'de Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Bir fan hesabının paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Evcimik, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla takipçilerini adeta büyüledi. İşte Yonca Evcimik'in takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü o paylaşım…

18.05.2021 22:22 - Son Güncelleme: 18.05.2021 22:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





