İrem Derici kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşıyor! Clubhouse'ta tanıştıkları ortaya çıktı
İrem Derici kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşıyor! Clubhouse'ta tanıştıkları ortaya çıkan aşk bombası magazin gündemini salladı. Uzun bir süredir özel hayatında umduğunu bulamayan ve her fırsatta yalnızlıktan yakınan şarkıcı İrem Derici'nin şimdilerde oyunculuktan şarkıcılığa geçmeye çalışan sevgilisi Emre Aslan'a destek olmakla meşgul olduğu gün yüzüne çıktı.
Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.Geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti.
Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Clubhouse'de tanışan ve Caddebostan'daki parkta ceza yediklerinde de birlikte olan ikiliden Emre Aslan'ın da şarkı çıkarma hazırlığına girdiği öğrenildi. Ünlü popçunun müzik çalışmalarına da destek verdiği Aslan'ın iki yıllık kız arkadaşından da yeni ayrıldığı öğrenildi. İşte İrem Derici ve yeni sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...