SON DAKİKA: Çılgın Sedat'ın ailesi ölümden döndü! Engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara böyle yansıdı
Çılgın Sedat'ın ailesi ölümden döndü! Son dakika haberine göre Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde yaşadığı villasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ölümden dönen Çılgın Sedat'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yangın haberini duyar duymaz evine gelen şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda gözyaşlarına boğulan şarkıcının yaşadığı duygusal anlar kameralara işte böyle yansıdı...
23.02.2021 17:20
- Son Güncelleme: 23.02.2021 17:23
SON DAKİKA: Çılgın Sedat'ın ailesi ölümden döndü! Engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara böyle yansıdı...
Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.
Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi.