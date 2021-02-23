SON DAKİKA: Çılgın Sedat'ın ailesi ölümden döndü! Engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara böyle yansıdı

Çılgın Sedat'ın ailesi ölümden döndü! Son dakika haberine göre Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde yaşadığı villasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ölümden dönen Çılgın Sedat'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yangın haberini duyar duymaz evine gelen şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda gözyaşlarına boğulan şarkıcının yaşadığı duygusal anlar kameralara işte böyle yansıdı...

23.02.2021 17:20 - Son Güncelleme: 23.02.2021 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





