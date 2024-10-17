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Kendisini odaya kilitleyen Umut Akyürek’in yardım çığlığı! Kızıyla ilgili üzücü açıklama: Babasına 2 kez bıçakla saldırdı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile yardım çağrısında bulundu. Kızından korktuğunu bu nedenle kendisini odaya kilitlediğini söyleyen Akyürek, "Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu" diyerek yaşadıklarını anlattı. 2005 yılında kızı Melek Bal'ı kucağına alarak annelik duygusunu yaşayan Akyürek'in çaresizliği yürek burktu. Tüm bu olup bitenin ardından Melek Bal'dan paylaşım geldi. Kelepçeli bir fotoğraf yayınlayan genç kızın kollarının jilet iziyle dolu olduğu da dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:50
Kendisini odaya kilitleyen Umut Akyürek’in yardım çığlığı! Kızıyla ilgili üzücü açıklama: Babasına 2 kez bıçakla saldırdı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile herkesi şaşkına çevirdi. Kızından korktuğunu bu nedenle kendisini odaya kilitlediğini söyleyen Akyürek, yaşadıklarını anlatarak yardım çağrısında bulundu.

Kendisini odaya kilitleyen Umut Akyürek’in yardım çığlığı! Kızıyla ilgili üzücü açıklama: Babasına 2 kez bıçakla saldırdı

Kızının öleceğinden veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getiren Akyürek, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum.

Umut Akyürek'in yardım çığlığı

Kendisini odaya kilitleyen Umut Akyürek’in yardım çığlığı! Kızıyla ilgili üzücü açıklama: Babasına 2 kez bıçakla saldırdı

Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş...

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