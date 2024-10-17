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17 Ekim 2024 Koç Dolunayı'nın Boğa, Yay, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep burçlarına etkileri! Eski sevgilileri kapıda yatacak!

Koç burcunun öncü yapısı, hızlı gelişmeleri ve cesareti simgeler. Bu enerji, uzun zamandır cesaret edilemeyen konularda harekete geçmeyi destekliyor. Mars ve Plüton'un etkisiyle, bireyler bastırılmış duygularıyla yüzleşerek arzularının peşinden gitme cesaretini bulabilirler. Ancak aceleyle alınan kararların ve öfkeli tepkilerin sonrasında pişmanlık getirebileceği unutulmamalıdır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 08:48
17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın Boğa, Yay, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep burçlarına etkileri! Eski sevgilileri kapıda yatacak!

17 Ekim'de, Koç burcunun 24 derecesinde güçlü bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay, 2 Ekim'de Terazi burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının devamı niteliğinde olup "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Dünya'ya yakınlığı nedeniyle enerjisi yüksek olan bu Dolunay, bireylerin duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırabilir.

17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın Boğa, Yay, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep burçlarına etkileri! Eski sevgilileri kapıda yatacak!

BURÇLARA GÖRE DOLUNAYIN ETKİLERİ

Koç: Stresli anlar yaşayabilirsiniz ancak özgürlük arayışınız sizi yeni başlangıçlara taşıyacak. Tarz değişiklikleri yapabilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

  • Stresli hissetseniz de hayatınızda yeni başlangıçlar yapacaksınız.
  • Stilinizi değiştirmek, saç renginizi farklı bir tonla denemek için ideal.
  • Eski sevgilinizle beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsiniz.
  • İş ve özel hayatınızdaki öfke patlamalarına dikkat edin.
17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın Boğa, Yay, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep burçlarına etkileri! Eski sevgilileri kapıda yatacak!

Boğa: İş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir beklediğiniz finansal haberler nihayet yüzünüzü güldürebilir.

  • Finansal olarak uzun süredir beklediğiniz haber sonunda gelebilir.
  • Eski sevgilinizin size dönüş yapması olası, ancak temkinli davranmalısınız.
  • Sağlığınıza dikkat edin; eski alışkanlıkları bırakmanın tam zamanı.
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