17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın Boğa, Yay, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep burçlarına etkileri! Eski sevgilileri kapıda yatacak!

17 Ekim'de, Koç burcunun 24 derecesinde güçlü bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay, 2 Ekim'de Terazi burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının devamı niteliğinde olup "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Dünya'ya yakınlığı nedeniyle enerjisi yüksek olan bu Dolunay, bireylerin duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırabilir.
BURÇLARA GÖRE DOLUNAYIN ETKİLERİ
Koç: Stresli anlar yaşayabilirsiniz ancak özgürlük arayışınız sizi yeni başlangıçlara taşıyacak. Tarz değişiklikleri yapabilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Boğa: İş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir beklediğiniz finansal haberler nihayet yüzünüzü güldürebilir.