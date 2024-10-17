17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın Boğa, Yay, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep burçlarına etkileri! Eski sevgilileri kapıda yatacak!

17 Ekim'de, Koç burcunun 24 derecesinde güçlü bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay, 2 Ekim'de Terazi burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının devamı niteliğinde olup "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Dünya'ya yakınlığı nedeniyle enerjisi yüksek olan bu Dolunay, bireylerin duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırabilir.