İnci Taneleri'nin Zahir'i Dilber'in kocası 14 yıllık evli çıktı! Mustafa Yıldıran'ın eşi de oyuncuymuş! Evlilik teklifini öyle bir yerde yapmış ki...

Son zamanlarda sosyal medyada çok konuşulan dizi İnci Taneleri'nde oyuncuların özel hayatları merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü gibi isimlerle kamera karşısına geçen Dilber'in kocası Zahir'e hayat veren Mustafa Yıldıran'ın 14 yıllık evli olduğu ortaya çıktı. Hatta eşi de oyuncu çıktı. Bakın Mustafa Yıldıran'ın eşi kimmiş...
Daha önce Söz, İçerde, Ramo gibi dizilerde adından sıkça söz ettiren Mustafa Yıldıran, şimdi Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrol olduğu İnci Taneleri dizisinde ekranlarda yerini aldı.
Sosyal medyada sıkça gündeme gelen İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin kocası Zahir'i oynayan Mustafa Yıldıran'ın 14 yıllık evli olduğunu duyan şaşkınlığını gizleyemedi.
Hatta Mustafa Yıldıran, gönlünü kaptırdığı meslektaşına sürpriz yaparak sahnede evlilik teklif etmiş.