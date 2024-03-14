İnci Taneleri'nin Zahir'i Dilber'in kocası 14 yıllık evli çıktı! Mustafa Yıldıran'ın eşi de oyuncuymuş! Evlilik teklifini öyle bir yerde yapmış ki...

Son zamanlarda sosyal medyada çok konuşulan dizi İnci Taneleri'nde oyuncuların özel hayatları merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü gibi isimlerle kamera karşısına geçen Dilber'in kocası Zahir'e hayat veren Mustafa Yıldıran'ın 14 yıllık evli olduğu ortaya çıktı. Hatta eşi de oyuncu çıktı. Bakın Mustafa Yıldıran'ın eşi kimmiş...