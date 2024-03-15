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İnci Taneleri'nin başrolü Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin kalbini bakın kime kaptırdı! 12 yıl evli kalmışlardı! Meğer 3.5 yıldır...

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, son projesi "İnci Taneleri" dizisiyle bir kez daha izleyicilerin karşısına çıktı. Yıllar boyunca "Vizontele", "Organize İşler" ve "Neşeli Hayat" gibi unutulmaz yapımlara imza atan Erdoğan, bu kez Hazar Ergüçlü ile başrolleri paylaştığı dizide Azem karakterine hayat veriyor. Yılmaz Erdoğan, başarılı kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 2018 yılında 12 yıl süren evliliğini sonlandıran ve Belçim Bilgin ile yollarını ayıran Erdoğan, hala eski eşiyle beraber medyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Belçim Bilgin ise 3.5 yıldır yeni bir aşk yaşadığı ve gönlünü kaptırdığı kişiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar, Belçim Bilgin'in hayatındaki yeni bölüm ve bu ilişkinin perde arkası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 10:08 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:06
İnci Taneleri’nin başrolü Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim Bilgin kalbini bakın kime kaptırdı! 12 yıl evli kalmışlardı! Meğer 3.5 yıldır... 1

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerle ekran karşısına geçen İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan sosyal medyada büyük ses getirdi.

İnci Taneleri’nin başrolü Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim Bilgin kalbini bakın kime kaptırdı! 12 yıl evli kalmışlardı! Meğer 3.5 yıldır... 2

İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

İnci Taneleri 8. bölüm 2. fragmanı izle!

İnci Taneleri’nin başrolü Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim Bilgin kalbini bakın kime kaptırdı! 12 yıl evli kalmışlardı! Meğer 3.5 yıldır... 3

56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan 12 yıl evli kaldığı Belçim Bilgin ile 2018 yılında boşandı.

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