Antidepresan ve ağrı kesici... Survivor Yunus Emre Özden'in eşi düşük mü yaptı? Dün baba olacağını öğrenmişti!

2024 yılında ekranlara damgasını vuran "Survivor All Star" yarışması, sadece mücadeleleri ve zorluklarıyla değil, aynı zamanda yarışmacılarının hayatlarındaki önemli olaylarla da gündeme geliyor. Bu yarışmacılardan biri olan Yunus Emre Özden, aldığı cezalar nedeniyle sık sık sosyal medyanın gündemine taşınırken, yarışmadan önceki hayatında mutlu bir adım atmıştı. Yunus Emre, yarışmaya katılmadan kısa bir süre önce, hayatını Beria Özden ile birleştirerek dünyaevine girmişti. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği ve Dominik'te gerçekleşen yarışmada dikkat çekici bir performans sergileyen Yunus Emre, iletişim ödülünü kazanarak büyük bir mutluluk yaşamış ve ödül sonrası baba olacağını öğrenmişti. Ancak, bu sevinçli haberin ardından Yunus Emre ve Beria Özden çiftinden gelen son paylaşımla birlikte, takipçilerinin yüzünü buruşturan bir gelişme yaşandı. İşte Yunus Emre Özden'in eşi Beria'nın son paylaşımı ve çiftin hayatındaki bu son dönemeç...