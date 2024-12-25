İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu , Hazar Ergüçlü, Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri , adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak İnci Taneleri 'nin setinden gelen aşk haberi, dizinin sevenlerini bir hayli heyecanlandırdı.

Dizinin Nusret karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçen sezon Azem'in kızı Nehir olarak hikâyeye katılan güzel oyuncu Sera Kutlubey ile yeni bir aşka yelken açtı.