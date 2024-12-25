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İnci Taneleri'nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi İnci Taneleri, set aşkıyla gündemde. Dizinin Nusret karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İnci Taneleri ikinci sezonunda da reytingleriyle dikkat çekerken, setten gelen bu aşk haberi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 19:16
İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hazar Ergüçlü, Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Son olarak İnci Taneleri'nin setinden gelen aşk haberi, dizinin sevenlerini bir hayli heyecanlandırdı.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Dizinin Nusret karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçen sezon Azem'in kızı Nehir olarak hikâyeye katılan güzel oyuncu Sera Kutlubey ile yeni bir aşka yelken açtı.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

İkili, dün akşam bir galada ilk kez görüntülendi. Rıza Kocaoğlu, oyun öncesi sevgilisi Sera Kutlubey'i beklerken objektiflere yansıdı.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Oyunu birlikte izleyen çift, galadan sonra düzenlenen after partide yakınlaşmalarıyla dikkat çekti.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Galanın ardından düzenlenen after partiye Kocaoğlu'nun kardeşi Gözde Kocaoğlu ve annesi Suna Kocaoğlu da katıldı.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

İkilinin samimi halleri, ilişkilerinin duyulmasına vesile oldu.

İnci Taneleri’nde aşk bombası: Rıza Kocaoğlu kalbini rol arkadaşına kaptırdı

İnci Taneleri ikinci sezonunda da reytingleriyle dikkat çekerken, setten gelen bu aşk haberi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı!