Holding dizisinde Mahir karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ecem Özkaya ile 2010-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu, 2022 senesinde Tuba Kalçık ile sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Üstündağ'ın oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.
Üstündağ, geçen haftalarda oğluyla verdiği bir pozu yayınlayarak "İyi ki doğdun lan" notunu düştü. Söz konusu paylaşımda baba-oğlun benzerliği dikkat çekti.
Üstündağ'ın oğlunu görenler "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı.
İşte Mustafa Üstündağ'ın çok konuşulan paylaşımı ve oğluyla verdiği pozlar...
Mustafa Üstündağ ve oğlu
Mustafa Üstündağ ve oğlu
Mustafa Üstündağ ve oğlu
Mustafa Üstündağ ve oğlu