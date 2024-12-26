Holding dizisinde Mahir karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ecem Özkaya ile 2010-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu, 2022 senesinde Tuba Kalçık ile sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi.

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Üstündağ'ın oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.