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Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! “Hık demiş burnundan düşmüş”

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Holding dizisinde Mahir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Üstündağ'ın oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun Ecem Özkaya ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu babasına benzerliğiyle "Hık demiş burnundan düşmüş" dedirtti.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 09:02 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 09:02
Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Holding dizisinde Mahir karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Ecem Özkaya ile 2010-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu, 2022 senesinde Tuba Kalçık ile sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi.

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Üstündağ'ın oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Üstündağ, geçen haftalarda oğluyla verdiği bir pozu yayınlayarak "İyi ki doğdun lan" notunu düştü. Söz konusu paylaşımda baba-oğlun benzerliği dikkat çekti.

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Üstündağ'ın oğlunu görenler "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı.

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

İşte Mustafa Üstündağ'ın çok konuşulan paylaşımı ve oğluyla verdiği pozlar...

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Mustafa Üstündağ ve oğlu

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Mustafa Üstündağ ve oğlu

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Mustafa Üstündağ ve oğlu

Holding’in Mahir’i Mustafa Üstündağ’dan baba-oğul selfiesi! Hık demiş burnundan düşmüş

Mustafa Üstündağ ve oğlu