Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile nikah masasına oturdu ve bir oğlu oldu.
Şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü şarkıcı, eşi ve oğluyla yaşadığı muhteşem villasının kapılarını Evrim Akın'a açtı.
Nadise Sultan'ın doğayla iç içe havuzlu lüks villası görenleri hayran bıraktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan villa için "Sade, şık ve ferah" yorumları yapıldı.
İşte Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler...
Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler