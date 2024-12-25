SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

90'lı yıllara damga vuran Nadide Sultan, uzun bir süre önce gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Yönetmen Hakan Yonat ile nikah masasına oturan ve bir oğlu olan ünlü şarkıcı, zaman zaman son haliyle gündeme geldi. Nadide Sultan şimdi ise lüks villasıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının doğayla iç içe, havuzlu villasını gören hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:37
Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile nikah masasına oturdu ve bir oğlu oldu.

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü şarkıcı, eşi ve oğluyla yaşadığı muhteşem villasının kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadise Sultan'ın doğayla iç içe havuzlu lüks villası görenleri hayran bıraktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan villa için "Sade, şık ve ferah" yorumları yapıldı.

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

İşte Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler...

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler

Nadide Sultan’ın doğayla iç içe lüks villasını gören gözlerini alamadı! Sade şık ve ferah!

Nadide Sultan'ın lüks villasından kareler