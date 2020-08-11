İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Biran Damla Yılmaz'ın, İlker Kaleli ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İkili konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken, sosyal medya kullanıcıları, Biran Damla Yılmaz 'ın Instagram hesabını mercek altına aldı. Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı siyah beyaz olan iddialı fotoğraf dikkat çekti. İddialı pozu ve yeni aşkıyla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz'ın boyu merak konusu oldu.
11.08.2020 15:11
- Son Güncelleme: 11.08.2020 15:24
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