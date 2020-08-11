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İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Biran Damla Yılmaz'ın, İlker Kaleli ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İkili konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken, sosyal medya kullanıcıları, Biran Damla Yılmaz 'ın Instagram hesabını mercek altına aldı. Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı siyah beyaz olan iddialı fotoğraf dikkat çekti. İddialı pozu ve yeni aşkıyla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz'ın boyu merak konusu oldu.

11.08.2020 15:11 - Son Güncelleme: 11.08.2020 15:24
İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Danla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

Biran Damla Yılmaz, İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile sevilen Biran Damla Yılmaz'ın Instagram'ı mercek altına alındı.

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İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Danla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

Bu fotoğrafı gören takipçiler, Biran Damla Yılmaz'ın boyunu bir hayli merak etti. Biran Danla Yılmaz kimdir? Boyu kaç cm? İşte ünlülerin ve güzel oyuncu Biran Danla Yılmaz'ın boyu...

İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Danla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında çıktı. Biran Damla Yılmaz, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Danla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

AFRA SARAÇOĞLU BOY - 170 CM

İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Danla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

KAAN YILDIRIM - 180 CM

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