İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz'dan iddialı paylaşım! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü...

Biran Damla Yılmaz, İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile sevilen Biran Damla Yılmaz'ın Instagram'ı mercek altına alındı.