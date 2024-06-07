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İlk 100 arasına girdi! Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu! “7 gün 24 saat ülkemiz için çalışıyoruz”

Kendine has tuz serpme (saltbae) hareketiyle hafızalara kazınan ve dünya çapında bir üne kavuşan iş insanı Nusret Gökçe, restoranlarında yaptığı kendine has şovların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Gökçe, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu. Vergi sıralamasında ilk 100 arasına giren ünlü isim, verilen teşekkür plaketinin sevincini sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme 07 Haziran 2024, 10:34
İlk 100 arasına girdi! Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu! “7 gün 24 saat ülkemiz için çalışıyoruz” 1

Tuzlama (saltbae) hareketiyle hafızalara kazınan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sektördeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

İlk 100 arasına girdi! Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu! “7 gün 24 saat ülkemiz için çalışıyoruz” 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu!

İlk 100 arasına girdi! Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu! “7 gün 24 saat ülkemiz için çalışıyoruz” 3

Vergi sıralamasında ilk 100 arasına giren Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

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