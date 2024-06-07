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Alişan’dan yeğenine büyük jest! Selçuk Tektaş’ın kızı güzelliğiyle büyüledi! Son hali hayran bıraktı! Merve Tektaş’tan yorum gecikmedi

Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü türkücü Alişan, kardeşinin acı kaybının ardından yengesi Merve Tektaş ile yeğenlerine kol kanat gerdi. İki yeğenini çocuklarından ayırmayan Alişan, Selçuk Tektaş'ın büyük kızı Eyşan'ın mezuniyet töreninde yaptığı sürprizle de alkış topladı. Amca-yeğenin o halleri sosyal medyayı sallarken Eyşan Tektaş güzelliğiyle hayran bıraktı. Eyşan'ı görenler "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Maşallah çok güzel" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 10:52 Güncelleme 07 Haziran 2024, 11:04
Alişan’dan yeğenine büyük jest! Selçuk Tektaş’ın kızı güzelliğiyle büyüledi! Son hali hayran bıraktı! Merve Tektaş’tan yorum gecikmedi 1

Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve oldukça zor günler geçiren Alişan, kardeşinin vefatının ardından yengesi Merve Tektaş ile yeğenlerine kol kanat gerdi.

Alişan’dan yeğenine büyük jest! Selçuk Tektaş’ın kızı güzelliğiyle büyüledi! Son hali hayran bıraktı! Merve Tektaş’tan yorum gecikmedi 2

İki yeğenini çocuklarından ayırmayan Alişan, Selçuk Tektaş'ın büyük kızı Eyşan'ın mezuniyet töreninde yaptığı sürprizle de alkış topladı.

Alişan'dan yeğeni Eyşan'a sürpriz!

Alişan’dan yeğenine büyük jest! Selçuk Tektaş’ın kızı güzelliğiyle büyüledi! Son hali hayran bıraktı! Merve Tektaş’tan yorum gecikmedi 3

Eyşan'ın mezuniyet eğlencesine katılan Alişan, bir ara mikrofonu eline alıp sevilen şarkılarını seslendirdi.

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