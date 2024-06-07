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71’lik Diva Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Görenler şaşkın! Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’le...

Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le birlikte yer alacağı Dünya Güzellerim Tatilde programıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 71 yaşındaki Ersoy hakkında araştırma yapanlar, divanın makyajsız halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağır ve gösterişli makyajlarıyla görmeye alışık olduğumuz Ersoy'un doğal hali sosyal medyayı salladı. İşte sıfır makyaj Bülent Ersoy...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 09:29 Güncelleme 07 Haziran 2024, 09:35
71’lik Diva Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Görenler şaşkın! Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’le... 1

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Bülent Ersoy, son olarak Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le birlikte yer alacağı Dünya Güzellerim Tatilde programıyla gündeme geldi.

71’lik Diva Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Görenler şaşkın! Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’le... 2

Seray Sever'in sunucu olarak dahil olduğu programın tanıtımının ardından Bülent Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

71’lik Diva Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Görenler şaşkın! Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’le... 3

71 yaşındaki Ersoy hakkında araştırma yapanlar, divanın makyajsız halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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