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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yapan Jennifer Lopez, düğünü için Türk tasarımcı Şafak Çak ile anlaştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alex Rodriguez'den geçtiğimiz yıl Mart ayında evlilik teklifi almasının ardından ilk iş olarak Türk tasarımcıyla anlaşan Lopez, nikah masasını Şafak Çak'a hazırlattı. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in düğününe ait detaylar...

02.03.2020 11:58 - Son Güncelleme: 02.03.2020 11:58
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi aldığı sevgilisi Alex Rodriguez ile düğün hazırlıklarına devam eden Jennifer Lopez, nikah masasını yaptırmak için Türk tasarımcı Şafak Çak ile anlaştı.

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili detayları kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

Sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, bir Türk tasarımcının hazırladığı nikah masasında "Evet" diyecek. Yanlış okumadınız, dünyanın en ünlü şarkıcılarından Jennifer Lopez, hayatının bu en önemli imzasını, Türkiye'de, bir Türk tarafından tasarlanıp imal edilen masada atacak.

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

Masanın tasarımcısı Lopez'in yabancısı değil, evindeki yatakta ve konserlerinde kullandığı dekorlarda da imzası olan Şafak Çak…

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

MASA DEPODA BEKLİYOR

JLO, geçen yıl Mart ayında sevgilisinden evlenme teklifi alınca ilk yaptığı iş, Çak'a nikah masası sipariş etmek olmuş. Çak da, Lopez'in şanına yakışır bir masa tasarlamış. Çak'ın aylar önce hazırladığı masa şu an deposunda Lopez'i bekliyor.

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