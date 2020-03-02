Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!
Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yapan Jennifer Lopez, düğünü için Türk tasarımcı Şafak Çak ile anlaştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alex Rodriguez'den geçtiğimiz yıl Mart ayında evlilik teklifi almasının ardından ilk iş olarak Türk tasarımcıyla anlaşan Lopez, nikah masasını Şafak Çak'a hazırlattı. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in düğününe ait detaylar...
02.03.2020 11:58
- Son Güncelleme: 02.03.2020 11:58
Sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, bir Türk tasarımcının hazırladığı nikah masasında "Evet" diyecek. Yanlış okumadınız, dünyanın en ünlü şarkıcılarından Jennifer Lopez, hayatının bu en önemli imzasını, Türkiye'de, bir Türk tarafından tasarlanıp imal edilen masada atacak.
DİĞER GALERİLER