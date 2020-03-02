Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğününde Türk imzası!

Sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, bir Türk tasarımcının hazırladığı nikah masasında "Evet" diyecek. Yanlış okumadınız, dünyanın en ünlü şarkıcılarından Jennifer Lopez, hayatının bu en önemli imzasını, Türkiye'de, bir Türk tarafından tasarlanıp imal edilen masada atacak.