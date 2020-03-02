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Survivor 2020'de ikinci diskalifiye şoku! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (1 Mart)

Survivor 2020 TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ederken yarışmada ikinci diskalifiye şoku yaşandı. Survivor'ın başladığı ilk hafta ünlüler takımında olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olmuş ve yerlerine Erman Altıkardeş ve İrem Akın dahil olmuştu. 1 Mart Pazar akşamı 10'ncu bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da yaşanan ikinci diskalifiye hem yarışmacıları hem de izleyenleri şok etti. Acun Ilıcalı ünlüler takımından Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma'nın yarışmadan ayrıldığı açıkladı. Peki Erman Altıkardeş ve Fatma Survivor'dan neden ayrıldı? İşte 1 Mart 2020 Survivor 10. bölümünde yaşananlar!

02.03.2020 12:44 - Son Güncelleme: 02.03.2020 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





