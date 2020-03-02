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Survivor 2020'de ikinci diskalifiye şoku! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (1 Mart)
Survivor 2020'de ikinci diskalifiye şoku! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (1 Mart)
Survivor 2020 TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ederken yarışmada ikinci diskalifiye şoku yaşandı. Survivor'ın başladığı ilk hafta ünlüler takımında olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olmuş ve yerlerine Erman Altıkardeş ve İrem Akın dahil olmuştu. 1 Mart Pazar akşamı 10'ncu bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da yaşanan ikinci diskalifiye hem yarışmacıları hem de izleyenleri şok etti. Acun Ilıcalı ünlüler takımından Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma'nın yarışmadan ayrıldığı açıkladı. Peki Erman Altıkardeş ve Fatma Survivor'dan neden ayrıldı? İşte 1 Mart 2020 Survivor 10. bölümünde yaşananlar!
02.03.2020 12:44
- Son Güncelleme: 02.03.2020 13:03
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ederken yarışmada ikinci diskalifiye şoku yaşandı. Dün akşam ekrana gelen 10'ncu bölümde Acun Ilıcalı iki ismin daha diskalifiye olduğunu açıkladı.
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Survivor 2020 yayımlanan yeni bölümde iki takım hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya devam eden mücadelenin ardından ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.
Dokunulmazlık yarışında ise Gönüllüler birinci oldu. Derya'nın ilk eleme adayı olduğu konseyde, Acun Ilıcalı şoke eden açıklamalarda bulundu.
Survivor'a yeni gelen fakat bir türlü uyum sağlamayan ve önceki bölümde Yasin ile kavga eden Erman, diskalifiye oldu. Ünlüler takımında yarışan ve geleli henüz 2 hafta olan Erman'ın gidişi şoke etkisi yarattı. Fakat diskalifiye olan sadece Erman olmadı.
Gönüllüler takımında yarışan Fatma, yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: