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İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

Nişantaşı'nda görüntülenen 84 yaşındaki Aydemir Akbaş, İranlı yapımcılardan aldığı film tekliflerini reddettiğini açıkladı. Usta oyuncu, İran'dan gelen teklifleri geri çevirme nedeninin koronavirüs olmadığını söylerken "O benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem." dedi. Kemal Sunal'ı da unutmayan Aydemir Akbaş bakın neler söyledi...

27.02.2020 12:27 - Son Güncelleme: 27.02.2020 12:27
İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, koronavirüs vakalarının arttığı İran'da çekilecek bir filmde rol alması için kendisine teklif geldiğini açıkladı.

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İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

"BANA VİRÜS İŞLEMEZ"

Uçak fobisi nedeniyle İran'a gidemeyeceğini söyleyen Aydemir Akbaş şöyle konuştu: "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem."

İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.

İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

HAYATIM FİLM OLMASIN

Aydemir Akbaş, hayatını anlattığı "Cambaz" adlı kitabının beyazperdeye uyarlanmasını istemediğini de açıkladı.

İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

Ünlü sanatçıların hayatını konu alan filmleri ticari bulduğunu belirten oyuncu, "Sanatçıların hayatını konu alan filmler bir şeye benzemiyor. Bu tip filmler para gayesiyle yapıldığı için hoşuma gitmiyor" dedi.

İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...
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