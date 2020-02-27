İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...
Nişantaşı'nda görüntülenen 84 yaşındaki Aydemir Akbaş, İranlı yapımcılardan aldığı film tekliflerini reddettiğini açıkladı. Usta oyuncu, İran'dan gelen teklifleri geri çevirme nedeninin koronavirüs olmadığını söylerken "O benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem." dedi. Kemal Sunal'ı da unutmayan Aydemir Akbaş bakın neler söyledi...
27.02.2020 12:27
- Son Güncelleme: 27.02.2020 12:27
Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.
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