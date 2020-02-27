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İran'dan teklif alan Aydemir Akbaş hem koronavirüs hem de...

Nişantaşı'nda görüntülenen 84 yaşındaki Aydemir Akbaş, İranlı yapımcılardan aldığı film tekliflerini reddettiğini açıkladı. Usta oyuncu, İran'dan gelen teklifleri geri çevirme nedeninin koronavirüs olmadığını söylerken "O benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem." dedi. Kemal Sunal'ı da unutmayan Aydemir Akbaş bakın neler söyledi...

27.02.2020 12:27 - Son Güncelleme: 27.02.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





