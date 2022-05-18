İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna hemcinslerini fena kızdırdı! Sosyal medya ayağa kalktı “Ben bile güzel kadına...”
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna hemcinslerini fena kızdırdı! Derya Tuna, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 1983 yılında aşk yaşamaya başlanmış ve 8 sene boyunca bu aşkı sürdürmüştü. İdo adını verdikleri bir evlatları olan çift, tatsız bir şekilde yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılığına ise Asena'nın neden olduğu öne sürülmüştü. İbrahim Tatlıses ile ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Derya Tuna şimdi ise 'çapkınlık' üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu. Tuna'nın sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırırken hemcinslerini fena kızdırdı. İşte Derya Tuna'nın o açıklaması ve gelen tepkilerden bazıları...
18.05.2022 00:46 - Son Güncelleme: 18.05.2022 00:46
Beylikdüzü bir AVM'de ünlü isim Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın çapkınlıkla ilgili sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.