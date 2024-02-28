İkinci baharını yaşayacak Fadime Teyze stüdyoda çıldırdı! Esra Erol'da 65'lik kaçak damada büyük isyan: "Beni peçete gibi kullanıp attın"

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa karılan Fadime Hanım tam ikinci baharını yaşayacakken sosyal medyadan tanıştığı Münir Bey tarafından terk edildi. Münir Bey'i hem geri döndürmek hem de nikah masasına oturtmak için programa başvuran Fadime Hanım, bugün stüdyoda adeta çıldırdı. Programa katıldığı ilk günden beri "Nikah istiyorum" diyen Fadime Hanım, Münir Bey'in sözlerinden sonra isyan etti. İşte bugün canlı yayına katılan 65'lik kaçak damat Münir Bey ve Fadime Hanım'ın büyük yüzleşmesi...
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün yaşananlar izleyenler tarafından büyük merakla takip edildi.
SOSYAL MEDYADAN HAYATININ AŞKINI BULDU
Dün, 60 yaşında 5 çocuk annesi Fadime Hanım, sosyal medyadan tanıştığı ve 'hayatımın aşkı' dediği Münir Bey'i hem geri döndürmek hem de nikah masasına oturtmak için programa başvurdu.