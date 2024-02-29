Eski partneri Kadir Doğulu'yla imam nikahı iddiaları çıkmıştı! Taş,Kağıt, Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk meğer o dizide de oynamış! "Allah cezanı versin..."

1998 doğumlu genç yetenek Serra Arıtürk, hem şarkıcılığı hem de oyunculuğu ile dikkat çeken bir isim. Kadir Doğulu ile birlikte yer aldığı "Aşkın Tarifi" dizisi sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlandı. Dizi, romantik komedi türündeki hikayesi ve uyumlu oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini kazanmış, ancak final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin sona ermesinin ardından Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk hakkında çıkan dedikodular, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.