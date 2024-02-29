Fırat Tanış'ın eski sevgilisinden ağızları açık bırakacak iddia! Bebeğini aldırıp ilişkiyi sonlandırmıştı! Gonca Vuslateri dayanamayıp isyan etti

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tamkan, geçen eylül ayında yollarını ayırdığı eski sevgilisi Fırat Tanış'ın peşini bırakmadığını ve ona ağır psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Daha önce Bülent Cankurt'un detaylarını paylaştığı şiddet ve ayrılık haberi İklim Tamkan'ın açıklamalarıyla doğrulanmış oldu.Tamkan'ın açıklamasının ardından konuyla ilgili paylaşım yapan Gonca Vuslateri'nin oyuncuya yönelik söylemleri ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
"SESSİZ KALMAYACAĞIM"
Ancak İklim Tamkan ile Fırat Tanış'ın ilişkisi Eylül 2023'te bitti. Tamkan'ın iddiasına göre, Tanış o günden sonra kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktı, tehdit etti ve ısrarla takip etti. Tamkan, Tanış'a uzaklaştırma kararı çıkartıp yaşadığı mağduriyeti anlattı: "Bu şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve sessiz kalmayı reddediyorum."
Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hebasından da bir mesaj yayınladı. Mesaj şu ifadelere yer verdi;
Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.