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"İki yıldır işsizim" diyen Umut Oğuz isyan etti: "10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar"

"İki yıldır işsizim" diyen Umut Oğuz isyan etti. Oyuncu Umut Oğuz, eşi Sevilay ve oğlu Dora ile ormanda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yapım şirketiyle görüştüğünü belirten Oğuz, yapılan ücret teklifine "10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar"diyerek isyan etti.

25.12.2020 15:21 - Son Güncelleme: 25.12.2020 15:23
İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

"İki yıldır işsizim" diyen Umut Oğuz isyan etti. Oyuncu Umut Oğuz eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora ile Belgrad Ormanları'nda görüntülendi.

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İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

Dizide oynaması için bir yapım şirketiyle görüştüğünü söyleyen Oğuz "10 sene önce aldığım rakamı teklif ettiler. Reddettim, direniyorum. Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor. Uzun süre oynayan arkadaşlara hayranım" dedi.

İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

YARDIM MESAJLARI GELİYOR

Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti: "DM'den 'Bize yardım eder misiniz?' diye o kadar çok mesaj geliyor ki...Millet bizi evde para basıyoruz sanıyor. Ben de iki senedir işsizim."

İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

BÖLÜM BAŞINA 350 BİN TL!

Ünlü oyuncu, "Star isimlerin bölüm başına 300-350 bin lira aldığı haberleri size inandırıcı geliyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.

İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

Oğuz, "Birine para veriyorlarsa alır. O rakamlar kolay değil, eskisi gibi değil şartlar. Reklam verenin de dermanı yok, eskiden reklam akıyordu kanallara. Şimdi karşılarında ciddi bir düşman, dijital medya var. Reklam pastası dijital tarafa kaydı. Reklam parası yoksa o bölüm başı paralar da yok." dedi.

İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

Geçtiğimiz temmuz ayında; Umut Oğuz'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.
Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.

İki yıldır işsizim diyen Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar

ŞEHİR HASTANELERİNİ ÖVMÜŞTÜ
Şehir hastanesiyle ilgili konuşan Oğuz, "Saçma sapan eleştiriler olduğunu buraya gelince anladım, çok önemli bir servet. İstediğin görüşe oy ver ama Sezar'ın hakkını Sezar'a diyorlar ya, eşimi yatırınca daha iyi anladım" demişti.

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