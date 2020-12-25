"İki yıldır işsizim" diyen Umut Oğuz isyan etti: "10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar"
"İki yıldır işsizim" diyen Umut Oğuz isyan etti. Oyuncu Umut Oğuz, eşi Sevilay ve oğlu Dora ile ormanda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yapım şirketiyle görüştüğünü belirten Oğuz, yapılan ücret teklifine "10 sene önce kazandığım parayı teklif ediyorlar"diyerek isyan etti.
Oğuz, "Birine para veriyorlarsa alır. O rakamlar kolay değil, eskisi gibi değil şartlar. Reklam verenin de dermanı yok, eskiden reklam akıyordu kanallara. Şimdi karşılarında ciddi bir düşman, dijital medya var. Reklam pastası dijital tarafa kaydı. Reklam parası yoksa o bölüm başı paralar da yok." dedi.
Geçtiğimiz temmuz ayında; Umut Oğuz'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.
Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.