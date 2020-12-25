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Deniz Seki'nin kulis isteği 'yok artık' dedirtti! 22 kilo veren Deniz Seki sahne arkasında...

Deniz Seki'nin kulis isteği 'yok artık' dedirtti! 22 kilo veren Deniz Seki, bu gidişle sahne arkasında da spor yapmaya devam edecek gibi görünüyor. 2.5 ayda 22 kilo vererek 36 bedene ulaşan Deniz Seki, Instagram'da zayıflama sürecini anlattı. Diyetisyeniyle canlı yayında buluşan Deniz Seki'nin son hali dikkatlerden kaçmazken, 50 yaşındaki şarkıcı, konserleriyle ilgili bir istekte bulundu.Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte Rihanna Beyonce, Shakira'dan sonra Deniz Seki'nin kulis isteği...

25.12.2020 15:02 - Son Güncelleme: 25.12.2020 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





