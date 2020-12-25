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Deniz Seki'nin kulis isteği 'yok artık' dedirtti! 22 kilo veren Deniz Seki sahne arkasında...
Deniz Seki'nin kulis isteği 'yok artık' dedirtti! 22 kilo veren Deniz Seki sahne arkasında...
Deniz Seki'nin kulis isteği 'yok artık' dedirtti! 22 kilo veren Deniz Seki, bu gidişle sahne arkasında da spor yapmaya devam edecek gibi görünüyor. 2.5 ayda 22 kilo vererek 36 bedene ulaşan Deniz Seki, Instagram'da zayıflama sürecini anlattı. Diyetisyeniyle canlı yayında buluşan Deniz Seki'nin son hali dikkatlerden kaçmazken, 50 yaşındaki şarkıcı, konserleriyle ilgili bir istekte bulundu.Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte Rihanna Beyonce, Shakira'dan sonra Deniz Seki'nin kulis isteği...
25.12.2020 15:02
- Son Güncelleme: 25.12.2020 15:02
Deniz Seki'nin kulis isteği 'yok artık' dedirtti! Instagram canlı yayınında Şeyda Coşkun'la zayıflama hikâyesini anlatan Deniz Seki; "Anneciğimin rahatsızlığı, hayatın getirdiği ağırlıklar omuzlarımda yük yaptı ve kilo aldım" dedi.
Coşkun'un hazırladığı program sayesinde 2 buçuk ayda 22 kilo veren Deniz Sek; "Kilo verirken Şeyda günde 50-75 dakika yürütüyor. Başka spora izin vermiyor. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum." dedi.
Seki'nin 40'ıncı günden sonra zımba gibi bir vücuda sahip olduğunu söyleyen Şeyda Coşkun da sözlerine şöyle devam etti: "Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti."
Doğru beslenme ve spor ile ideal kilosuna kavuştuğunu ifade eden Deniz Seki, "Kesinlikle artık kilo almak yok. Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim" dedi.
"AĞRI KESİCİ BİLE İÇMİYORUM"
Günde 4 litre su içen ve evde yoğurdunu bile kendisi yaptığını söyleyen şarkıcı, "Antidepresan kullanıyordum. Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim" diye konuştu.