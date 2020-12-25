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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı, fotoğraflar sosyal medyayı salladı! "Lalin annesine benziyor"

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı, fotoğraflar sosyal medyayı salladı! Herkesin merak ettiği, "Lalin kime benziyor?" sorusunun yanıtı Kenan İmirzalıoğlu'dan geldi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu, bir oyuncu arkadaşının doğum günü kutlamasında 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin'le ilgili sorulara yanıt verdi. İmirzalıoğlu'nun "Lalin annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" yanıtı üzerine Sinem Kobal'ın çocukluk hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali...

25.12.2020 16:13 - Son Güncelleme: 25.12.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





