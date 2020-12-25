Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı, fotoğraflar sosyal medyayı salladı! "Lalin annesine benziyor"
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı, fotoğraflar sosyal medyayı salladı! Herkesin merak ettiği, "Lalin kime benziyor?" sorusunun yanıtı Kenan İmirzalıoğlu'dan geldi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu, bir oyuncu arkadaşının doğum günü kutlamasında 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin'le ilgili sorulara yanıt verdi. İmirzalıoğlu'nun "Lalin annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" yanıtı üzerine Sinem Kobal'ın çocukluk hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali...
Ekim ayında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin'in annesine benzediği ortaya çıktı. Doğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde gittiği doktor kontrolü çıkışında, Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı vermişti.
"LALİN ANNESİNE BENZİYOR AMA İÇERİDEN BİR KENAN BAKIYOR"
İmirzalıoğlu ise 2 aylık olan kızı için önceki gün kendisine yöneltilen sorulara, "Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" yanıtını verdi. Eşi için "Muhteşem bir anne oldu" yorumunu yapan oyuncu, "2020 sizin için nasıl geçti?" sorusuna da, "Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz." dedi.