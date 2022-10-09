Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: "Artık anlatmanın zamanı geldi"
Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi, bomba görüntüler ortaya çıktı. Iker Casillas, Twitter hesabından öyle bir açıklamada bulundu ki o sözler sonrası Casillas'ın hesabının hacklenip hacklenmediği merak konusu oldu. Carles Puyol ise paylaşımın altına, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" yanıtını vererek ikinci şok etkisini yarattı. İkilinin dünden bugüne yan yana oldukları görüntüleri yeniden basında yer alırken İspanyol basınında konuyla ilgili Casillas'ın ironi yaptığı yazıldı. İşte detaylar...
09.10.2022 16:52 - Son Güncelleme: 09.10.2022 16:55
"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"
Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı:
Casillas paylaştığı gönderide, "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gayim" dedi. Casillas'ın gönderisi kısa süre içinde yoğun etkileşim alırken Carles Puyol gönderiyi yanıtladı.