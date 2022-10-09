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Haberler Magazin Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: "Artık anlatmanın zamanı geldi"

Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: "Artık anlatmanın zamanı geldi"

Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi, bomba görüntüler ortaya çıktı. Iker Casillas, Twitter hesabından öyle bir açıklamada bulundu ki o sözler sonrası Casillas'ın hesabının hacklenip hacklenmediği merak konusu oldu. Carles Puyol ise paylaşımın altına, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" yanıtını vererek ikinci şok etkisini yarattı. İkilinin dünden bugüne yan yana oldukları görüntüleri yeniden basında yer alırken İspanyol basınında konuyla ilgili Casillas'ın ironi yaptığı yazıldı. İşte detaylar...

09.10.2022 16:52 - Son Güncelleme: 09.10.2022 16:55
Iker Casillas’tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol’dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: Artık anlatmanın zamanı geldi

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Iker Casillas'tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol'dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Iker Casillas’tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol’dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: Artık anlatmanın zamanı geldi

Eski İspanyol kaleci Iker Casillas, Twitter hesabından bir gönderi paylaştı.

Iker Casillas’tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol’dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: Artık anlatmanın zamanı geldi

Casillas paylaştığı gönderide, "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gayim" dedi. Casillas'ın gönderisi kısa süre içinde yoğun etkileşim alırken Carles Puyol gönderiyi yanıtladı.

Iker Casillas’tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol’dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: Artık anlatmanın zamanı geldi

Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde yanıt verdi.

Iker Casillas’tan olay cinsellik açıklaması! Asıl şok Carles Puyol’dan geldi bomba görüntüler ortaya çıktı: Artık anlatmanın zamanı geldi

"CASİLLAS İRONİ YAPTI"

Konuyla ilgili iki futbolcudan da başka bir açıklama gelmedi. Ancak İspanyol basınından AS'ın haberine göre Casillas, son dönemde hakkında çıkan magazin haberlerine tepki göstermek amacıyla ironi yaptı.

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