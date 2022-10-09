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Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu: "40'ımız uçuyor"

Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Leyla'nın doğumunun ardından mevlit okutan Seda Bakani ikinci kızında da aynı kararı verdi. Yakınlarını davet ettiği evinde hazırlıklarını tamamlayan Bakan, o anları kareleri "40'ımız uçuyor" ifadeleriyle paylaştı.

09.10.2022 16:00 - Son Güncelleme: 09.10.2022 16:08
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği ’baby shower’ yerine mevlit okuttu: 40’ımız uçuyor

"40'IMIZ UÇUYOR"

Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu.

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Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği ’baby shower’ yerine mevlit okuttu: 40’ımız uçuyor

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. İkinci kızına 'Ela' adını veren Bakan kızının 40'ı için dua okuttu.

Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği ’baby shower’ yerine mevlit okuttu: 40’ımız uçuyor

Bakan, doğalı tam 40 gün olan ikinci kızı Ela için evinde mevlit yaptı.

Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği ’baby shower’ yerine mevlit okuttu: 40’ımız uçuyor

36 yaşındaki ünlü oyuncu, kızının bu özel gününden fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği ’baby shower’ yerine mevlit okuttu: 40’ımız uçuyor

"40'ımız uçuyor" diyen ünlü isim, kızının kucağında olduğu anları da "Çok şükür" diyerek yayınladı. Çoğu takipçi Seda Bakan'a "Geleneklerimiz devam etmeli ne güzel" yorumlarında bulundu.

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