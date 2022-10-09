Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu: "40'ımız uçuyor"
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Leyla'nın doğumunun ardından mevlit okutan Seda Bakani ikinci kızında da aynı kararı verdi. Yakınlarını davet ettiği evinde hazırlıklarını tamamlayan Bakan, o anları kareleri "40'ımız uçuyor" ifadeleriyle paylaştı.
09.10.2022 16:00 - Son Güncelleme: 09.10.2022 16:08
"40'IMIZ UÇUYOR"
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu.
Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. İkinci kızına 'Ela' adını veren Bakan kızının 40'ı için dua okuttu.
"40'ımız uçuyor" diyen ünlü isim, kızının kucağında olduğu anları da "Çok şükür" diyerek yayınladı. Çoğu takipçi Seda Bakan'a "Geleneklerimiz devam etmeli ne güzel" yorumlarında bulundu.