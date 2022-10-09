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Haberler Magazin Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: "Demet iş başında"

Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: "Demet iş başında"

Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesi ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın sıkı bir MasterChef takipçisi. Konserlerinden vakit bulduğu anlarda MasterChef'i kaçırmayan Demet Akalın'ın televizyon karşısındaki o hali kısa sürede gündem oldu. Akalın'ı görenler, "Demet iş başında" , "MasterChef Demet" , "Sahnede şarkıcı evde şef" yorumları yapıldı.

09.10.2022 17:33 - Son Güncelleme: 09.10.2022 17:45
Demet Akalın MasterChef’liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: Demet iş başında

"DEMET İŞ BAŞINDA"

Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın MasterChef’liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: Demet iş başında

Sosyal medyayı aktif kullanan ve MasterChef hayranı olan Demet Akalın Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Son dönemde polemikler kraliçesi olarak adından söz ettiren Demet Akalın, MasterChef'i izlediği sırada, televizyon karşısında barbunya ayıklaması dikkat çekti.

Demet Akalın MasterChef’liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: Demet iş başında

Demet Akalın'ın bu halleri sosyal medyada, "Demet iş başında" , "MasterChef Demet" yorumları yapıldı.

Demet Akalın MasterChef’liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: Demet iş başında

DEMET AKALIN VE GÜNDEME GELDİĞİ KONULAR

Akalın son olarak güzellik yarışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme gelmiş ardından 'mayo güzeliydim ben' notlu o karesiyle olay olmuştu...

Demet Akalın MasterChef’liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: Demet iş başında

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2022' muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. Gecede Nursena Say kraliçe tacının sahibi olurken, Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu. Sosyal medyada Selin Erbek'in derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları yapıldı.

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