Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım! Görenler: "Demet iş başında"
Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesi ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın sıkı bir MasterChef takipçisi. Konserlerinden vakit bulduğu anlarda MasterChef'i kaçırmayan Demet Akalın'ın televizyon karşısındaki o hali kısa sürede gündem oldu. Akalın'ı görenler, "Demet iş başında" , "MasterChef Demet" , "Sahnede şarkıcı evde şef" yorumları yapıldı.
"DEMET İŞ BAŞINDA"
Demet Akalın MasterChef'liğe soyundu! Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve MasterChef hayranı olan Demet Akalın Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Son dönemde polemikler kraliçesi olarak adından söz ettiren Demet Akalın, MasterChef'i izlediği sırada, televizyon karşısında barbunya ayıklaması dikkat çekti.
Demet Akalın'ın bu halleri sosyal medyada, "Demet iş başında" , "MasterChef Demet" yorumları yapıldı.
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2022' muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. Gecede Nursena Say kraliçe tacının sahibi olurken, Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu. Sosyal medyada Selin Erbek'in derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları yapıldı.