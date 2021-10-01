İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper'i görenler gözlerine inanmıyor annesinin boyunu geçti! Bir zamanların aranan sunucusuydu
Bir dönemin aranan yüzlerinden biri olan İkbal Gürpınar daha sonra ekranlardan elini eteğini çekmiş ve kendisini maneviyata adamıştı. Son olarak koronavirüs haberleriyle gündeme gelen İkbal Gürpınar şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif. Paylaşımları dikkatle takip edilen 51 yaşındaki sunucunun, gözlerden uzak yaşayan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Annesinin boyunu geçen Alper'in son hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta İkbal Gürpınar olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
İkbal Gürpınar televizyona ilk adımını 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programın sunuculuğunu üstlenerek atıldı. 1986'da henüz 17 yaşındayken inşaat mühendisi zengin bir akrabasıyla evlendirilen ünlü sunucu 1987'de oğlu Alper'i dünyaya getirdi. Alper Gürpınar'ın son halini görenler tanıyamadı.
İKBAL GÜRPINAR'IN OĞLU ALPER GÜRPINAR'I GÖRENLER TANIYAMIYOR
4 Ekim 1969 Kırıkkale doğumlu 51 yaşındaki İkbal Gürpınar 1987 yılında ilk çocuğu Alper'i dünyaya getirerek anne oldu. 34 yaşındaki Alper'in şimdiki halini görenler tanıyamadı.
Üniversiteden mezun olduğu gün özgürlüğünü ilan eden İkbal Gürpınar, ailesinin karşı çıkmasına rağmen ilk evliliğini bitirdi, 1997'de boşandı. Gürpınar, makine mühendisi Burhan Karagözlü ile 1 Ekim 2004'te evlendi. İkinci evliliği 5 sene süren Gürpınar 2 Temmuz 2009'da boşandı. Gürpınar 2. eşi tasavvuf müziği sanatçısı Emre Ermiş ile 2013'de evlendi. İkili 2016'da boşanma kararı aldı.
İşte başta İkbal Gürpınar olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları