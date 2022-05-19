Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu
Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sırt ve bacak dekolteli süper mini elbisesiyle salına salına poz veren Cavadzade, sosyal medyayı salladı. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan ünlü oyuncu, havalı pozlarıyla çok konuşuldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
19.05.2022 22:49 - Son Güncelleme: 19.05.2022 22:58
Son olarak Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.