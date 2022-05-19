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Haberler Magazin Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sırt ve bacak dekolteli süper mini elbisesiyle salına salına poz veren Cavadzade, sosyal medyayı salladı. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan ünlü oyuncu, havalı pozlarıyla çok konuşuldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

19.05.2022 22:49 - Son Güncelleme: 19.05.2022 22:58
Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Son olarak Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Cavadzade, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla yine gündem oldu.

Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Sırt ve bacak dekolteli süper mini elbisesiyle salına salına poz veren Cavadzade, hem o anlara ait kareleri hem de videoyu Instagram hesabında yayınladı.

Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Nesrin Cavadzade salına salına verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Hem bacak hem sırt dekoltesiyle dikkat çekti herkes onu konuştu

Fit haliyle dikkat çeken Cavadzade için "Çok güzelsin", "Yaktın buraları", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.

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