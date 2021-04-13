İfşa davasında son dakika! Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in hapsi isteniyor
Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş mahkemelik oldu! Kubilay Aka ve Beyza Güneş hapis cezasıyla yargılanıyor. Beyza Güneş, ayrılınca Kubilay Aka'yı hedef aldı. İddiaya göre; Güneş, ayrılık sonrası Kubilay Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraf ve videolarını ifşa etti. Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenirken Güneş'i tehdit eden ve hakaret mesajı atan Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
13.04.2021 10:02
- Son Güncelleme: 13.04.2021 10:55
İfşa davasında yeni gelişme! Kubilay Aka ile Beyza Güneş arasında sular durulmuyor. Mahkemelik olan eski sevgililer hapis cezası ile yargılanıyor.
İhanet haberlerinin ardından dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'den ayrılan Kubilay Aka, o dönem Beyza Güneş ile görüşmeye başlamıştı.
Beyza Güneş ile Kubilay Aka arasında geçen diyalogda müstehcen ifadelere ve görüntülere yer verilmişti. Kubilay Aka bir süre sonra eski sevgilisiyle barışıp Beyza Güneş ile görüşmek istemeyince ise olanlar oldu.
Oyuncunun kendisini terk etmesini istemeyen Beyza Güneş, Kubilay Aka'ya "Fotoğraflarını da yayınlayacağım" diyerek şantaj yapmıştı.
Beyza Güneş'ten şikayetçi olan Kubilay Aka ise "'Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın" mesajı atıp tehdit etti.