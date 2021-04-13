İfşa davasında son dakika! Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in hapsi isteniyor

Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş mahkemelik oldu! Kubilay Aka ve Beyza Güneş hapis cezasıyla yargılanıyor. Beyza Güneş, ayrılınca Kubilay Aka'yı hedef aldı. İddiaya göre; Güneş, ayrılık sonrası Kubilay Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraf ve videolarını ifşa etti. Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenirken Güneş'i tehdit eden ve hakaret mesajı atan Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

13.04.2021 10:02 - Son Güncelleme: 13.04.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





