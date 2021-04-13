Çukur’da üzen sahne! Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı?
Pazatesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve uzun yıllardır ilgiyle izlenen Çukur'da üzen sahne herkesi ekrana kilitledi. Çukur dizisinin finaline az bir zaman kala bir ayrılık daha gündeme geldi ve Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar amca tarafından boğulurken heyecan üst düzeydeydi, peki başarılı oyuncu dizideki miadını doldurdu mu, veda mı ediyor? İşte merak edilenler…
Pazatesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve uzun yıllardır ilgiyle izlenen Çukur'da üzen sahne herkesi ekrana kilitledi. Çukur dizisinin finaline az bir zaman kala bir ayrılık daha gündeme geldi ve Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar amca tarafından boğulurken heyecan üst düzeydeydi, peki başarılı oyuncu dizideki miadını doldurdu mu, veda mı ediyor? İşte merak edilenler…
Çukur son bölümüyle dün akşam yayınlandı ve yine izleyicileri ekrana kilitleyen heyecanlı sahneler vardı. Amca'nın Çukur Karaca'yı boğduğu anlar nefes kesti ve izleyiciler arama motorları üzerinden Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Peki güzel ve başarılı oyuncu Ece Yaşar Karaca karakterine veda mı etti? İşte cevabı…
İntikam almak için amca Cumali Koçovalı'yı takip eden Karaca, onun Kulkan ile buluştuğunu gördü. Cumali'yi her şeyi Vatolu'ya Dün akşam 124. bölümüyle ekranlara gelen 'Çukur'da; Karaca mahalleden ayrıldığını düşündüğü Celasun'un amca tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Celasun'un gömüldüğü yeri bulan Karaca gözyaşlarına boğuldu.anlatacağını söyleyerek tehdit eden Karaca, elindeki silahı düşürdü.
ÇUKUR KARACA İÇİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAPILDI!
Karaca'nın ölümünün ardından 'Çukur'un resmi sosyal medya hesabından Ece Yaşar'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Çok şey yaşadın, çok şey kaybettin ama her zaman kim olduğunu hatırladın. Hoşça kal Selim'in kızı. Hoşça kal Karaca. Teşekkürler Ece Yaşar" ifadeleri kullanıldı.