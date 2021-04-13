Çukur’da üzen sahne! Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı?

Pazatesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve uzun yıllardır ilgiyle izlenen Çukur'da üzen sahne herkesi ekrana kilitledi. Çukur dizisinin finaline az bir zaman kala bir ayrılık daha gündeme geldi ve Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar amca tarafından boğulurken heyecan üst düzeydeydi, peki başarılı oyuncu dizideki miadını doldurdu mu, veda mı ediyor? İşte merak edilenler…