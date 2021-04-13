Masumlar Apartmanı'nın tekinsiz Han'ı Birkan Sokullu'nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Öpücüklere boğduğu sevgilisi meğer...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Bir dönem Aslı Enver'le kısa süreli bir evlilik yaşayan Birkan Sokulu meğer sosyetik güzelle aşk yaşıyormuş. Öyle ki aşıklar Instagram hesaplarından aşklarını sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

13.04.2021 09:43 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





