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İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kalleş saldırının ardından 34 Mehmetçiğin yaşamını yitirdiği acı haberle tüm Türkiye tek yürek oldu. İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Yıldırım'dan kendisine bir video göndermesini istedi. Ünlü boksör, "Kardeşim, sana Amerika'dan selamlarımı gönderiyorum" diye bir video çekip attı. Kurtulmuş'un şehit olduğunu duyan Yıldırım, "Tarifsiz bir acı hissediyorum" dedi.

01.03.2020 14:03 - Son Güncelleme: 01.03.2020 14:16
İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, milli boksör Avni Yıldırım'dan geçtiğimiz hafta bir video istedi.

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İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

Yıldırım, kendisinden video isteyen Kurtulmuş'a "Güven kardeşim sana Amerika'dan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.

İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

Ben de kamptayım. Rabbim sizleri korusun, esirgesin" diye video çekip attı.

İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

Ardından Kurtulmuş'un şehit olduğu haberini alan Yıldırım, yasa boğulup "Dün arkadaşı vesileyle benden video istemişti. Şehit düşmüş. Çok üzgünüm" dedi.

İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

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