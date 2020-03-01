Haberler Galeri Magazin İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği… Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay

İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kalleş saldırının ardından 34 Mehmetçiğin yaşamını yitirdiği acı haberle tüm Türkiye tek yürek oldu. İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Yıldırım'dan kendisine bir video göndermesini istedi. Ünlü boksör, "Kardeşim, sana Amerika'dan selamlarımı gönderiyorum" diye bir video çekip attı. Kurtulmuş'un şehit olduğunu duyan Yıldırım, "Tarifsiz bir acı hissediyorum" dedi.

01.03.2020 14:03 - Son Güncelleme: 01.03.2020 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





