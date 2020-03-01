Pınar Altuğ'dan İdlib çağrısı: Çok şehidimiz var, hiç olmazsa... Türkiye Mehmetçik için tek yürek!
Pınar Altuğ, İdlib'deki şehitlerimiz için çağrıda bulundu.Hain saldırı sonucunda 34 askerimizin şehit olmasının ardından tüm ülke yasa boğuldu. Sosyal medya hesaplarından bu acıya kayıtsız kalmayan ünlü isimlerden de art arda paylaşımlar geldi. Oyuncu Pınar Altuğ da Instagram hesabından acısını dile getirerek sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un Instagram'dan yaptığı o paylaşım ve vatanı için tek yürek olan ünlü isimler...
PINAR ALTUĞ: HİÇ OLMAZSA SOSYAL MEDYADA 24 SAAT...
Pınar Altuğ, "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!... Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun...
GAMZE ÖZÇELİK
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.. Ya Rabb'im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sağınırız Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin #İdlib"