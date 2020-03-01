Pınar Altuğ'dan İdlib çağrısı: Çok şehidimiz var, hiç olmazsa... Türkiye Mehmetçik için tek yürek!

PINAR ALTUĞ: HİÇ OLMAZSA SOSYAL MEDYADA 24 SAAT...

Pınar Altuğ, "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!... Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun...