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İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

Yemin dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökberk Demirci ile evlilik kararı alan ünlü oyuncu Özge Yağız, hakkında merak edilenleri cevapladı. Sosyal medya hesabında hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yapan güzel oyuncu, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alıp almayacağı yönündeki soruya verdiği cevapla ise dikkat çekti. Özge Yağız o soruya bakın ne cevap verdi…

02.04.2021 09:24 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:24
İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Özge Yağız, sosyal medya üzerinden hayranlarının sorularını cevapladı.

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İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

Güzel oyuncu, bir takipçisinin "Hayatının sloganı nedir?" sorusunu "Senin değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söylemeyi bilmiyorsan sus. (Japon atasözü)" şeklinde cevapladı.

İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

'BİRLİKTE AĞLAŞIRDIK

Yağız, "Abla kardeş hiç saç saça baş başa girdiniz mi?" sorusu karşısında da "Bu soruya o kadar güldüm ki arkadaşlarıyla dışarı çıkacağı zaman yırtınırdım, ağlardım, onunla gitmek için. Ben ağlayınca annem ablamı da göndermezdi o da beni azıcık cimciklerdi sonra o da ağlardı. Öyle birlikte ağlaşırdık ama ben çok sevinirdim gitmediği için (yapışık ikizi gibiydim çünkü)" ifadelerini kullandı.

İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

Ünlü oyuncu, "Herkesin senin gibi bir hayatı yok bilmem farkında mısın?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Benimki gibi? İnsanlar çok farklı şeyler yaşayabilir, üstlenebilir kimisi şükredecek daha fazla şeye sahip olabilir belki bu doğru ama en büyük şükür sağlığımıza olsun"

İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

"Birbirimizin, hiç kimsenin hayatının iç yüzünü bilemeyiz ve bilmemizi sağlayacak kaynak asla Instagram ya da diğer sosyal ağlar değil inanın. (Bilirkişi değilim tabii ama izlenimlerimden yorumum böyle) Ben sanallık denizinde boğulmamayı diliyorum hepimiz için."