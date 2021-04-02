İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi
Yemin dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökberk Demirci ile evlilik kararı alan ünlü oyuncu Özge Yağız, hakkında merak edilenleri cevapladı. Sosyal medya hesabında hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yapan güzel oyuncu, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alıp almayacağı yönündeki soruya verdiği cevapla ise dikkat çekti. Özge Yağız o soruya bakın ne cevap verdi…
'BİRLİKTE AĞLAŞIRDIK
Yağız, "Abla kardeş hiç saç saça baş başa girdiniz mi?" sorusu karşısında da "Bu soruya o kadar güldüm ki arkadaşlarıyla dışarı çıkacağı zaman yırtınırdım, ağlardım, onunla gitmek için. Ben ağlayınca annem ablamı da göndermezdi o da beni azıcık cimciklerdi sonra o da ağlardı. Öyle birlikte ağlaşırdık ama ben çok sevinirdim gitmediği için (yapışık ikizi gibiydim çünkü)" ifadelerini kullandı.