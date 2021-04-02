İddialara son noktayı koydu! Özge Yağız, Gökberk Demirci ile aynı dizide rol alacağı iddialarına bakın ne yanıt verdi

'BİRLİKTE AĞLAŞIRDIK

Yağız, "Abla kardeş hiç saç saça baş başa girdiniz mi?" sorusu karşısında da "Bu soruya o kadar güldüm ki arkadaşlarıyla dışarı çıkacağı zaman yırtınırdım, ağlardım, onunla gitmek için. Ben ağlayınca annem ablamı da göndermezdi o da beni azıcık cimciklerdi sonra o da ağlardı. Öyle birlikte ağlaşırdık ama ben çok sevinirdim gitmediği için (yapışık ikizi gibiydim çünkü)" ifadelerini kullandı.