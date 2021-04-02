Bugünkü
Takvim

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Magazin dünyasının bir küs bir dargın gözde çifti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı tam gaz devam ediyor. Bir dönem kısa bir ayrılık yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı. Yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım, Kaan Yıldırım'a ait olan Beykoz Konakları'ndaki evin kiracısını arayarak kontratı yenilemeyeceklerini söyledi, "Oğlum evleniyor, eve o taşınacak" dedi.

02.04.2021 09:21 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:21
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkilerine bir şans daha verdikten sonra önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı. Şimdi somut bir adım daha atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Hürriyet'in haberine göre yakında evlenecek ve sonra Kaan Yıldırım'a ait Beykoz Konakları'ndaki evde oturacak.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus'taki Savoy Sitesi'nde yine kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise'nin de İstinye'deki evinden çok Ulus'ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor. Ulus'taki evi çok seven Hadise'nin evlendikten sonra da burada yaşamak isteyebileceği söyleniyordu.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Karşı yakaya, Beykoz'a geçmek istemeyen güzel şarkıcının, evi ve bahçesini gördükten sonra fikrinin değiştiği iddia ediliyor.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Beykoz Konakları'ndaki eve bayılan Hadise'nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş.