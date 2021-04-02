Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında harekete geçen isim kayınvalide Seyhan Yıldırım! 'Evden çıkın oğlum evleniyor'

Magazin dünyasının bir küs bir dargın gözde çifti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı tam gaz devam ediyor. Bir dönem kısa bir ayrılık yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı. Yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım, Kaan Yıldırım'a ait olan Beykoz Konakları'ndaki evin kiracısını arayarak kontratı yenilemeyeceklerini söyledi, "Oğlum evleniyor, eve o taşınacak" dedi.

02.04.2021 09:21 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





