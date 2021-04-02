Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

"Duygularımı müzikle anlatmayı sevsem de, sana bir şeyler yazmak istedim bugün elimden geldiğince. Aslında dört yıl önce hiç tanımadığım ama senin için hayatındaki değeri inanılmaz olan bir ekibi toplamıştım doğum gününde. Hepsinin ismini tek tek rehberinden bulup, hepsine 'Haydi, sen bunu, sen bunu getir' deyip..."