Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”
Özge Özder ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ay kızı Eva Luna'yı kucağına alan müzisyen Sinan Güleryüz, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Güleryüz, 43 yaşına basan oyuncu eşi Özge Özder ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında romantik bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. "Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için. Dün, bugün, yarın ve her gün" ifadelerini kullanan Güleryüz'üz paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
"Duygularımı müzikle anlatmayı sevsem de, sana bir şeyler yazmak istedim bugün elimden geldiğince. Aslında dört yıl önce hiç tanımadığım ama senin için hayatındaki değeri inanılmaz olan bir ekibi toplamıştım doğum gününde. Hepsinin ismini tek tek rehberinden bulup, hepsine 'Haydi, sen bunu, sen bunu getir' deyip..."