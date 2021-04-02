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Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

Özge Özder ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ay kızı Eva Luna'yı kucağına alan müzisyen Sinan Güleryüz, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Güleryüz, 43 yaşına basan oyuncu eşi Özge Özder ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında romantik bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. "Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için. Dün, bugün, yarın ve her gün" ifadelerini kullanan Güleryüz'üz paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

02.04.2021 09:51 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:51
Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

Geçtiğimiz ay kızı Eva Luna'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan müzisyen Sinan Güleryüz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

Özge Özder ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan ünlü müzisyen, paylaşımının altına düştüğü şu notla eşinin doğum gününü kutladı: "Bugün sevdiğimin, hayat arkadaşımın, benim meleğimin doğum günü"

Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

"Duygularımı müzikle anlatmayı sevsem de, sana bir şeyler yazmak istedim bugün elimden geldiğince. Aslında dört yıl önce hiç tanımadığım ama senin için hayatındaki değeri inanılmaz olan bir ekibi toplamıştım doğum gününde. Hepsinin ismini tek tek rehberinden bulup, hepsine 'Haydi, sen bunu, sen bunu getir' deyip..."

Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

"Seninle ilk yan yana oturduğumuzda aramızda Gökhan ile sohbetimiz sırasında sen de bize dahil oldun ve uçaktan indiğimde o iki saatte aslında evlenmek istediğim kadını bulduğumu söylemiştim kendime. Zaten bence bu karar anlık gelen bir karar. İstiyorsun, yapıyorsun, önemlisi sürdürmek..."

Eşi Özge Özder’in doğum gününü kutlayan Sinan Güleryüz aşka geldi! “Sana sahip olduğum için…”

"Her geçen gün yeni bir özelliğini keşfettim. O güzel kalbini, hassaslığını, duvar gibi duran ama uçucu yapını, eğlenceli yanını, erkek çocuğu tarafını, asilliğini, doğruluğunu, her işteki dürüstlüğünü, hayvan sevgini. Her gün yeni bir senle tanıştım..."