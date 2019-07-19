İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

Kısa bir süre önce eşi Efe Kubilay'dan boşanan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü, kocaman oldu. İclal Aydın'ın kızının son halini görenler şaşırıp kaldı. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlülerin en az kendileri kadar ünlü çocukları.