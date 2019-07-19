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İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

Oyuncu, sunucu, yazar İclal Aydın ekranlarda görünmese bile sosyal medyada oldukça aktif. Hayatının pek çok anını paylaşan Aydın kısa bir süre öncede eşi Efe Kubilay'dan boşandığını açıklayarak çok konuşulmuştu. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal ile fotoğraflar paylaşıyor. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un son halini görenler şaşırıp kalıyor. İşte başta İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ olmak üzere ünlülerin çocukları.

19.07.2019 10:31 - Son Güncelleme: 19.07.2019 11:09
İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un kızı büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

Kısa bir süre önce eşi Efe Kubilay'dan boşanan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü, kocaman oldu. İclal Aydın'ın kızının son halini görenler şaşırıp kaldı. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlülerin en az kendileri kadar ünlü çocukları.

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un kızı büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un kızı büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

ÖZGÜ NAMAL VE OĞLU NEFES

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un kızı büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

ARZU YANARDAĞ VE KIZI ALARA MAYA SERTER

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un kızı büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı

SONGÜL KARLI VE OĞLU EFE FURKAN

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