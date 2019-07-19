İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü kocaman oldu! Görenler inanamadı
Oyuncu, sunucu, yazar İclal Aydın ekranlarda görünmese bile sosyal medyada oldukça aktif. Hayatının pek çok anını paylaşan Aydın kısa bir süre öncede eşi Efe Kubilay'dan boşandığını açıklayarak çok konuşulmuştu. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal ile fotoğraflar paylaşıyor. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ'un son halini görenler şaşırıp kalıyor. İşte başta İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ olmak üzere ünlülerin çocukları.
19.07.2019 10:31
- Son Güncelleme: 19.07.2019 11:09
DİĞER GALERİLER