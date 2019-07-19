İbrahim Tatlıses'in yüreği dayanmadı! Oğlu İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu...

İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in Instagram paylaşımını görünce verdiği cevapla çok konuşuldu. Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilerleyen bir beraberlik yaşayan İdo Tatlıses, son günlerdeki yoğun konser temposu nedeniyle yorgun düşerek grip olduğunu takipçileriyle paylaştı. Tatlıses'in bu paylaşımına İmparator İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi. Müzik kariyerine başladığından bu yana çocuğuna olan desteğini esirgemeyen İbrahim Tatlıses'in yorumu 'Baba yüreği dayanmadı' dedirtti. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu...

19.07.2019 10:37 - Son Güncelleme: 19.07.2019 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





