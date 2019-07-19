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İbrahim Tatlıses'in yüreği dayanmadı! Oğlu İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu...

İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in Instagram paylaşımını görünce verdiği cevapla çok konuşuldu. Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilerleyen bir beraberlik yaşayan İdo Tatlıses, son günlerdeki yoğun konser temposu nedeniyle yorgun düşerek grip olduğunu takipçileriyle paylaştı. Tatlıses'in bu paylaşımına İmparator İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi. Müzik kariyerine başladığından bu yana çocuğuna olan desteğini esirgemeyen İbrahim Tatlıses'in yorumu 'Baba yüreği dayanmadı' dedirtti. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu...

19.07.2019 10:37 - Son Güncelleme: 19.07.2019 10:49
İbrahim Tatlıses'in yüreği dayanmadı! İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, son dönemlerdeki yoğun konser temposu nedeniyle yorgun düşerek grip olduğunu belirtti. Tatlıses'in "Yaz günü grip olunur mu ? Olunur. Ama artık sahne aksatılmaz! Daha kaç ilaç kullanmam lazım hasta olmamak için?" paylaşımının altına, babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses'in yüreği dayanmadı! İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu...

Müzik kariyerine başladığından bu yana çocuğuna olan desteğini esirgemeyen İbrahim Tatlıses, oğlunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve 'Baba yüreği dayanmadı' şeklinde yorumlara neden olan şu paylaşımı yaptı...

İbrahim Tatlıses'in yüreği dayanmadı! İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu...

"Grip aşısı yaptıracaksın oğlum ben her EYLÜL'ün 15'inde bütün ekibe yaptırırdım Evlat hiç birimiz hasta olmuyorduk hatta ben birazda abarttım bürün şirkete yaptırıyordum grip aşısını…"

İbrahim Tatlıses'in yüreği dayanmadı! İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu...

İbrahim Tatlıses'in oğluna düşkünlüğünü görenler, İdo Tatlıses'in kaç yaşında olduğunu merak etti. İşte İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo Tatlıses'in yaşları...

İbrahim Tatlıses'in baba yüreği dayanmadı! İdo Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu..

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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