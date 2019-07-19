Demet Akalın Bodrum'da saldırıya uğradı: Peşini bırakmayacağım bu işin!
Demet Akalın, Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte olduğu sırada trafikte saldırıya uğradı. Başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.Yaşadığı korkulu dolu anları takipçileriyle paylaşan Akalın, kızını korkutan magandayla mahkemede hesaplaşacağını belirtti.
Demet Akalın, trafikte yaşadığı korkulu dolu anları takipçileriyle paylaştı. Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti. Akalın, kızını korkutan magandayla mahkemede hesaplaşacağını belirtti.
"ELBET BULACAĞIM SENİ"
Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: "Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! Elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bide arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum 'hadi be' diyor.
"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM BU İŞİN"
Öte yandan Uçankuş'a yaşadığı korkuyu anlatan Akalın, "Benim Demet Akalın olmam önemli değil. Arabada çocuk var bir kere. Cesarete bakar mısınız? Adam arabadan iniyor, arabayı yumrukluyor. Ya arabada eşim olsaydı. Artık bu işin erkeği kadını kalmadı. Eşim Okan, böyle durumlarda daha sakin ama ben deliriyorum. Ben trafik kurallarına uymayan birisi olsam, bir kural ihlali yapsam anlarım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten beni görünce şok oldu. Arabasına koştura koştura geri gitti. Bu sefer peşini bırakmayacağım bu işin" ifadelerini kullandı.