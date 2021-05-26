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İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! "İnşallah bana hakkını helal etmiştir!" dedi suskunluğunu bozdu… Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses ile küs gittiği iddia edilmişti. İddiaların ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınlayan İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bir magazin programına konuşan Tatlıses, Gülçin Karakaya ve Hülya Avşar hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları…

26.05.2021 18:57 - Son Güncelleme: 26.05.2021 19:12
İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses ile küs gittiği iddia edilmişti. İddiaların ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınlayan İbrahim Tatlıses, Söylemezsem Olmaz'a konuştu.

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı | TIKLA VİDEO İZLE

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İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

"HÜLYA ÇOK ÖZEL"
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın hayatında çok farklı bir yeri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar…

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar! Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar… Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım"

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

Mehmet Ali Erbil ile arasındaki dostluğa da değinen türkücü, "Ben nasıl Mehmet Ali'yi arıyorsam, Mehmet Ali beni nasıl arıyorsa insanları aramak lazım… İnsanın başına ne gelecek bilinmez" şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

"PARACI OLMADIĞI İÇİN SEVDİM"
Özel hayatı hakkındaki soruları cevaplayan Tatlıses, şunları söyledi: "Ben evlendim, İzmir'de çekirdek bir aile kurdum, bu aile ile geçiniyorum. Eşimle bir aile kurdum. Gülçin Karakaya'yı edepli terbiyeli olduğu, paracı olmadığı için, riyakar olmadığı için sevdim"