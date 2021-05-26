İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu
İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! "İnşallah bana hakkını helal etmiştir!" dedi suskunluğunu bozdu… Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses ile küs gittiği iddia edilmişti. İddiaların ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınlayan İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bir magazin programına konuşan Tatlıses, Gülçin Karakaya ve Hülya Avşar hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları…
Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses ile küs gittiği iddia edilmişti. İddiaların ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınlayan İbrahim Tatlıses, Söylemezsem Olmaz'a konuştu.
İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı | TIKLA VİDEO İZLE