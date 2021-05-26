İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz itirafı! “İnşallah bana hakkını helal etmiştir!” dedi suskunluğunu bozdu

"HÜLYA ÇOK ÖZEL"

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın hayatında çok farklı bir yeri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar…