İmparator İbrahim Tatlıses’ten Oğuz Yılmaz ifirafı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir! Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses ile küs gittiği iddia edilmişti. İddiaların ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınlayan İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bir magazin programına konuşan Tatlıses, Gülçin Karakaya ve Hülya Avşar hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları…

OĞUZ YILMAZ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

İbrahim Tatlıses, bir dönem tartıştığı türkücü Oğuz Yılmaz ile ilgili "Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah" diye ifadelerini kullandı.

"HÜLYA ÇOK ÖZEL"

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın hayatında çok farklı bir yeri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar…

Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar! Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar… Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım"

Mehmet Ali Erbil ile arasındaki dostluğa da değinen türkücü, "Ben nasıl Mehmet Ali'yi arıyorsam, Mehmet Ali beni nasıl arıyorsa insanları aramak lazım… İnsanın başına ne gelecek bilinmez" şeklinde konuştu.

"PARACI OLMADIĞI İÇİN SEVDİM"

Özel hayatı hakkındaki soruları cevaplayan Tatlıses, şunları söyledi: "Ben evlendim, İzmir'de çekirdek bir aile kurdum, bu aile ile geçiniyorum. Eşimle bir aile kurdum. Gülçin Karakaya'yı edepli terbiyeli olduğu, paracı olmadığı için, riyakar olmadığı için sevdim"

Ünlü sanatçı, "Ben bugün değil, ne zaman olacağı bilinmez göçüp gideceğim. Ben size bir İbrahim Tatlıses bıraktım o da İdo Tatlıses'tir…" dedi.

"CANIM DEDİKLERİM BENİ DOLANDIRDI"

Tatlıses ayrıca dolandırıldığını da şu sözlerle anlattı: "Evladım canım dediğim insanlar beni dolandırdı. Yanımda çalışan insan dolandırdı. Tahminim 5-6 milyon TL kadar bir para…"