Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? Yürekleri burkan kılıç darbesi! Bamsı Beyrek tarihte ne zaman, nasıl öldü?

Gündemde özellikle akşam saatleriyle birlikte Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi heyecan dolu sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile her hafta izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yürekleri burkan kılıç darbesi yaşandı ve Bamsı Beyrek karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Bamsı Beyrek tarihte ne zaman, nasıl öldü? Karakteri canlandıran Nurettin Sönmez Kuruluş Osmana'a veda mı edecek? İşte merak edilen tüm detaylar…