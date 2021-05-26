Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? Yürekleri burkan kılıç darbesi! Bamsı Beyrek tarihte ne zaman, nasıl öldü?
Gündemde özellikle akşam saatleriyle birlikte Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi heyecan dolu sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile her hafta izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yürekleri burkan kılıç darbesi yaşandı ve Bamsı Beyrek karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Bamsı Beyrek tarihte ne zaman, nasıl öldü? Karakteri canlandıran Nurettin Sönmez Kuruluş Osmana'a veda mı edecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
Gündemde özellikle akşam saatleriyle birlikte Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi heyecan dolu sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile her hafta izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yürekleri burkan kılıç darbesi yaşandı ve Bamsı Beyrek karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Bamsı Beyrek tarihte ne zaman, nasıl öldü? Karakteri canlandıran Nurettin Sönmez Kuruluş Osmana'a veda mı edecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek ve yayınlanan fragmanı şimdiden heyecan yarattı. Bamsı Bey'e inen kılıç darbeleri hem orada bulunanları hem de izleyicileri yürekten üzdü. Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? Bamsı Beyrek tarihte ne zaman, nasıl öldü? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. İşte yaşanacaklar…
BAMSI BEY TARİHTE NASIL, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.
Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır. Bamsı Beyrek gerçekte, Türk destanları arasında en önemlilerden birisi olan Dede Korkut Hikâyeleri'nde yer almaktadır.
Bamsı Beyrek bazı dönemlerde Bey 'Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek' gibi adlarla da anılmıştır. İsmin kökeni, 'bey, er' kelimelerinden gelmektedir. Kelime anlamıysa, 'ulu, asaletli' olarak ifade edilir.
Aslında Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki ana karakter olan Salur Kazan'ın, en yakın yoldaşı ve dostudur.