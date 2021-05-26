Mine Tugay göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Mini etekli bahçe pozu olay oldu sosyal medya onu konuştu
Mine Tugay göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Mini etekli bahçe pozu olay oldu… Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak derin göğüs dekolteli bluzu ve mini eteğiyle verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Tugay'ın paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Mine Tugay'ın olay olan o paylaşımı…
26.05.2021 18:14
- Son Güncelleme: 26.05.2021 18:54
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay'ın hayranları kısa sürede fotoğrafa yüzlerce yorumda bulundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, derin göğüs dekolteli bluzu ve mini eteğiyle verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakteriyle izleyiciyle buluşan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Tugay'ın formunu da koruduğu görüldü.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Tugay'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte başta Mine Tugay olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…