Mine Tugay göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Mini etekli bahçe pozu olay oldu sosyal medya onu konuştu

Mine Tugay göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Mini etekli bahçe pozu olay oldu… Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak derin göğüs dekolteli bluzu ve mini eteğiyle verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Tugay'ın paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Mine Tugay'ın olay olan o paylaşımı…

26.05.2021 18:14 - Son Güncelleme: 26.05.2021 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





